Hitman-ontwikkelaar IO Interactive is nu onafhankelijk

Ontwikkelaar IO Interactive laat in een statement weten dat de studio nu volledig onafhankelijk is. Het bedrijf behoudt de rechten van de Hitman-reeks.

IO was tot begin 2017 onderdeel van uitgever Square Enix. Square kocht de studio in 2009 van voormalige uitgever Eidos, samen met de rechten van de Hitman-reeks. Eerder dit jaar raakte echter bekend dat Square heeft besloten om IO Interactive te verkopen.

In een bericht laat IO-baas Hakan Abrak nu weten dat de ontwikkelaar een doorstart maakt als volledig onafhankelijke studio. Abrak meldt ook dat IO nu 'volledige controle' over de toekomstige richting van zowel de studio als de Hitman IP heeft.

We're now officially an independent studio & we have complete control of the Hitman IP!



Read the full statement: https://t.co/ttn2bAdgGy

"ik wil al onze fans, onze community en onze vrienden enorm bedanken voor alle steun die jullie ons in de afgelopen tijd hebben gegeven. IOI is ooit begonnen als onafhankelijke studio, dus we keren in feite terug naar onze roots met een enorm getalenteerd team."

"We blijven op de steun van onze spelers en fans rekenen en we willen ook iedereen aanmoedigen om onze games uit te proberen. Volgende week komen we met meer details over onze plannen", aldus Abrak.

