Distributie OpenIV gestopt vanwege dwangbevel Take Two

De modsoftware OpenIV is offline gehaald na een gerechtelijk dwangbevel van Take Two Interactive. De tool was te gebruiken voor Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5 en Max Payne 3.

Hoofdontwikkelaar GooD-NTS claimt dat Take Two heeft geconstateerd dat OpenIV 'derde partijen in staat stelt om beveiligingsmaatregelen in de software te omzeilen en de game te modificeren op een manier dat Take Two's rechten schendt.'

GooD-NTS vind dit een ongegronde klacht, maar heeft besloten om niet tegen de uitgever in te gaan.

'Ja, we kunnen steeds weer naar het gerecht stappen om te bewijzen dat modding onder fair use valt en daarom legaal is. Dat kunnen we, maar we hebben besloten het niet te doen.' aldus de modder.

'Het zou maanden van onze tijd kosten om er uiteindelijk in het beste geval er niets voor terug te krijgen [...] Dus we hebben maar besloten akkoord te gaan met hun claims en er een punt achter te zetten.'

Dit is niet de eerste keer dat Take Two tegen modders optreedt. In 2015 heeft de uitgever eenzelfde gerechtelijk bevel gestuurd naar de ontwikkelaars van de FiveM mod. Recentelijk is ook de Red Dead Redemption mod voor GTA 5 geannuleerd.