Life is Strange Before the Storm Deluxe Edition laat je als Max spelen

Life is Strange: Before the Storm krijgt een bonus episode waarin je met Max Caulfield speelt, genaamd 'Farewell'. Deze is echter alleen te spelen als je de Deluxe Edition van de game koopt.

"We geven je een laatste kans om als Max te spelen in een op zichzelf staande episode, die voor de gebeurtenissen van Before the Storm afspeelt", alsdus ontwikkelaar Deck Nine. "Deze wordt na Episode 3 uitgegeven, en is alleen verkrijgbaar in de Deluxe Edition."

Er is ook een Complete Season en een losse Season Pass uitgave. Daar zit deze episode met Max niet bij. De Complete Season kost 16,99 dollar en de Deluxe Edition is 24,99 dollar. Deze versie bevat extra kleding voor Chloe en een mixtape mode waarin je zelf je muziek kunt bepalen tijdens de game.

Life is Strange: Before the Storm is aangekondigd tijdens de Microsoft E3 persconferentie. De game komt uit op 31 augustus voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

