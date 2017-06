Legacy of Kain IP mogelijk beschikbaar voor Indie-ontwikkelaars

Square Enix overweegt de Legacy of Kain IP beschikbaar te maken voor Indie-ontwikkelaars. Phil Elliott van Square Enix vraagt op Twitter of er interesse is.

Vorige jaar vierde Legacy of Kain: Blood Omen zijn twintigjarig jubileum. In onze terugblik op Blood Omen: Legacy of Kain lees je meer over de game.

Legacy of Kain: Defiance uit 2003 is het laatste deel in de serie. Square Enix heeft nog aan een nieuw deel genaamd Dead Sun gewerkt. De game is echter in 2012 is geannuleerd. Er zijn wel Legacy of Kain: Dead Sun gameplaybeelden opgedoken.

Als laatste is er nog de free-to-play multiplayer game Nosgoth, die als het multiplayer gedeelte van het in 2012 geschrapte Legacy of Kain: Dead Sun was begonnen.

Na een jaar speelbaar te zijn geweest in Steam Early Acces, is in 2016 de Legacy of Kain spin-off Nosgoth geannuleerd.