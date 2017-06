Xenoblade Chronicles 2 lanceert eind 2017 op de Switch

Nintendo laat tijdens de E3-beurs weten dat Xenoblade Chronicles 2 eind 2017 lanceert. De game wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch.

In een nieuwe trailer voor de game wordt de verhaallijn kort besproken. Zo speelt Xenoblade Chronicles 2 zich in hetzelfde universum als de eerste Xenoblade Chronicles-game af. De wereld in de game is gebouwd op de rug van een gigantische Titan.

De precieze releasedatum van Xenoblade Chronicles 2 is op dit moment nog niet officieel onthuld. Onze Xenoblade Chronicles X review en Xenoblade Chronicles 3D review lees je hier nog eens.

Ons handige overzicht met E3 2017 info vind je op de site.