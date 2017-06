Pokémon-game in ontwikkeling voor de Switch

The Pokémon Company laat weten dat er een Pokémon-game voor de Switch in ontwikkeling is. Het is nog niet bekend wanneer de game uitkomt, maar het is in elk geval niet dit jaar.

Ook een titel of gameplaybeelden van de game zijn nog niet vrijgegeven. Eerder was er wel al een gerucht dat de game Pokémon Stars heet.

Pokémon Sun en Moon zijn de meest recente games in de serie, en lanceerden in november vorig voor de Nintendo 3DS.