Matterfall release bekend

Sony maakt de releasedatum van Matterfall bekend. De 2D-platformer komt op 15 augustus exclusief op de PlayStation 4 uit.

Matterfall is de nieuwste game van Housemarque, de ontwikkelaar verantwoordelijk voor games zoals Resogun en Alienation. De game is met Resogun te vergelijken, maar bevat andere wapens.

Matterfall is the latest game from the creators of Resogun, out this summer on PS4. https://t.co/6WGSKHicJz pic.twitter.com/iKNRYd0mwD