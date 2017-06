Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Release, gameplay en alles wat we weten

Ubisoft en Nintendo slaan de handen ineen om een cross-over tussen Mario en de Raving Rabbids te realiseren. Op het eerste gezicht lijkt het nogal een aparte combinatie, maar Mario + Rabbids: Kingdom Battle is een van de interessantste titels die dit jaar voor de Nintendo Switch uitkomt. We vertellen je alles wat we weten.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle releasedatum De Mario + Rabbids: Kingdom Battle release valt op 29 augustus 2017. De game komt exclusief voor de Nintendo Switch uit.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle verhaal en setting Tijdens de officiŽle Mario + Rabbids: Kingdom Battle onthulling heeft Ubisoft bekendgemaakt dat de Rabbids voor chaos hebben gezorgd in het Mushroom Kingdom. Een aantal goedaardige Rabbids sluiten zich bij Mario en zijn bondgenoten aan om de orde in het koninkrijk te herstellen. Voor de verandering hoef je dus geen prinses te redden.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle gameplay Mario + Rabbids: Kingdom Battle is een role-playing game met turn-based combat en bevat exploratie-elementen. Er zijn in totaal acht speelbare personages. Zo vertegenwoordigen Mario, Luigi, Princess Peach en Yoshi de Nintendo-personages. Ook zijn er vier Rabbids die verkleed zijn als die personages. Ieder personage beschikt over een geweer dat lasers afschiet. Mushroom Kingdom is een kleurrijke driedimensionale wereld waarin je onder meer munten verzamelt en puzzels oplost. Gevechten voltrekken zich op XCOM-achtige wijze waarbij je met een team van drie personages het gevecht aangaat. Er zijn enkele strategische elementen, zoals muren die je als dekking kunt gebruiken en Warp Pipes die ervoor zorgen dat je snel over het slagveld kunt bewegen. Door goed van de omgeving gebruik te maken kun je vijanden vanaf de flank aanvallen en met gemak de overhand krijgen. De personages beschikken over vaardigheden om combo's met elkaar uit te voeren voor extra schade en de mogelijkheid om sneller over het speelveld te bewegen. Ook is ieder personage voorzien van een skilltree om Mario en zijn bondgenoten van nieuwe vaardigheden te voorzien. Volgens Ubisoft beschikt Mario + Rabbids: Kingdom Battle over een lokale co-opmodus voor twee spelers.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle pre-order en special editions Als je een pre-order plaatst, krijg je toegang tot de Pixel Pack, waardoor je acht exclusieve bonuswapens krijgt. Ubisoft brengt ook een speciale editie voor 95 euro uit. Game.

Rabbid Mario-beeldje (15 centimeter).

Soundtrack.

Twaalf verzamelkaarten. Naast de game brengt Ubisoft ook vier beeldjes uit met Rabbids die als Mario, Luigi, Peach en Yoshi verkleed zijn. De figuurtjes zijn ongeveer 7 centimeter hoog en kosten 20 euro per stuk.