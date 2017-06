Bekijk hier de Sony E3 2017 livestream

Sony zendt vannacht een livestream van zijn E3-persconferentie uit. De stream begint hier om 03:00 uur.

Wat kunnen we dit jaar van Sony verwachten? Het bedrijf heeft al gemeld dat God of War en Spider-Man op de E3-beurs te zien zijn. Daarnaast worden ook Uncharted: The Lost Legacy, Days Gone en Gran Turismo Sport op de beurs getoond. De Sony E3-persconferentie wordt een 'software showcase.'

De E3-beurs duurt nog de hele week. Een overzicht van alle datums en tijdstippen van de E3 2017 persconferenties vind je op de site.

