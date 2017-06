The Crew 2 gameplay toont nieuwe racevoertuigen

The Crew 2 bevat nieuwe soort voertuigen. Dat blijkt aan de hand van de eerste gameplaybeelden die Ubisoft tijdens de E3 2017-persconferentie heeft getoond.

Zo zijn naast snelle auto's ook buggy's, monstertrucks en crossmotoren te zien. Maar in The Crew 2 kun je ook ter zee en in de lucht racen. In de trailer zijn namelijk ook speedboten, stuntvliegtuigen en helikopters te zien. Als locaties passeren onder meer steden als San Francisco en New York de revue.

Op de officiŽle website kun je je inschrijven voor de gesloten bŤta. The Crew 2 komt begin 2018 uit voor de pc, PlayStation 4 (Pro) en Xbox One (X).