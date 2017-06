Piratengame Skull & Bones onthuld

Op de E3 2017-persconferentie heeft Ubisoft Skull & Bones voorgesteld.

Skull & Bones is een tactische piratengame die je alleen of in team speelt. In de multiplayer spelen twee teams van vijf tegen elkaar. Tijdens 'hunts' moet je zo veel mogelijk loot verzamelen om te winnen. Elk seizoen probeer je de beste piratenbende te worden.

Er zijn verschillende soorten schepen, zoals een Sloop of War voor langeafstandsschoten of een fregat.

De wereld van Skull & Bones verandert op basis van jouw acties. Ubisoft wil met de game de 'ultieme piratengame' afleveren, en tactische gevechten naar 'het volgende niveau brengen.'

De game komt in de herfst van 2018 uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.