Dishonored 2-uitbreiding Death of the Outsider onthuld

Dishonored 2: Death of the Outsider is tijdens de Bethesda E3-persconferentie onthuld.

In de game speel je als Meagan Foster, de kapitein die je in Dishonored 2 van opdrachten voorzag. De uitbreiding vertelt een wraakverhaal dat eindigt in de 'ultieme moord.'

Tijdens de trailer zie je Meagan rondsluipen en door muren teleporteren. Er ligt een grote nadruk op stealth. Daarnaast zie je Meagan het personage Daud uit de uitbreiding The Knife of Dunwall en The Brigemore Witches redden.

Dishonored: Death of the Outsider komt op 15 september uit op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

