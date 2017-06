Cyberpunk-game The Last Night aangekondigd

Cyberpunk-game The Last Night is tijdens de Microsoft E3-persconferentie als een Xbox One Exclusive aangekondigd. Daarnaast lanceert de game ook op de pc.

Ontwikkelaar Odd Tales bedacht het concept van de game tijdens een cyberpunkjam en maakte in zes dagen een korte teaser in Flash. Die versie van The Last Night is nog steeds gratis te proberen.

Naast een cyberpunk-setting en een Pixel Art-stijl bevat The Last Night een open wereld met vier gebieden om te verkennen. De game speelt als een 'cinematische platformer' en put inspiratie uit games als Flashback.