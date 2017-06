Uncharted: The Lost Legacy - Release, gameplay en alles wat we weten

Naughty Dog heeft ons jarenlang in zijn greep gehouden met de Hollywoodachtige verhalen van Nathan Drake. In de Uncharted 4: A Thief's End review wordt het laatste deel dan ook de hoogte in geprezen. Dat komt door een perfecte mix aan storytelling, gameplay en locaties. Het wordt dus een lastige klus voor standalone-uitbreiding Uncharted: The Lost Legacy om dat te overtreffen. We vertellen je alles wat we weten.

Uncharted: The Lost Legacy releasedatum De Uncharted: The Lost Legacy release valt op 23 augustus 2017. De game komt exclusief voor de PlayStation 4 uit. Iedereen die de Digital Deluxe Edition of de Explorer's Pack van Uncharted 4: A Thief's End heeft gekocht, krijgt de standalone-uitbreiding als gratis download. Er komt ook een fysieke versie in de winkels voor een bedrag van 39,99 euro.

Uncharted: The Lost Legacy gameplay Chloe is de hoofdpersoon in Uncharted: The Lost Legacy, waardoor de gameplay enigszins is veranderd. Ze heeft haar eigen vechtstijl, maar kan daardoor iets minder goed tegen een stootje dan Nathan Drake. Er wordt verwacht dat de dynamische manier van vechten uit Uncharted 4 terugkeert, waardoor vijanden gemakkelijker tegenaanvallen kunnen uitvoeren en diverse wapens gebruiken. De nadruk ligt wat meer op stealth omdat je geluiddempers kunt gebruiken, zodat je vijanden vanaf een afstandje gemakkelijker kunt uitschakelen. Meer mogelijkheden om vijanden uit te schakelen is een trend die in Uncharted 4: A Thief's End in gang is gezet. Daarin mocht je al volledig sluipend te werk gaan. Flexibiliteit lijkt ook bij Uncharted: The Lost Legacy het sleutelwoord te zijn. Uncharted zou Uncharted niet zijn zonder het klim- en klauterwerk. De verwachting is dat de standalone-uitbreiding de nadruk legt op grote hoogtes, dankzij de aanwezigheid van het Indiase berggebied van Ghats. Ook voertuigen maken hun terugkeer, aangezien Chloe volgens betrouwbare bronnen een uitstekende chauffeur is. Tot slot heeft Naughty Dog bekendgemaakt dat de game ongeveer tien uur speeltijd bevat.

Uncharted: The Lost Legacy achter de schermen Uncharted: The Lost Legacy is bij Naughty Dog in ontwikkeling. Het is het laatste Uncharted-deel in de serie. Naughty Dog heeft namelijk laten weten dat de ontwikkelaar hierna zijn aandacht volledig op The Last of Us: Part 2 richt. Die game werd afgelopen december tijdens de PlayStation Experience bekendgemaakt. Ook voor The Last of Us: Part 2 hebben we alle informatie op een rijtje gezet.