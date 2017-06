Switch-versie FIFA 18 krijgt geen The Journey

De The Journey-modus voor FIFA 18 is niet aanwezig in de Switch-versie van de game. Voor het overige krijgt de Switch-port wel alle content die in de andere versies aanwezig is.

Volgens ontwikkelaar Andrei Lazaresco was het onmogelijk om de verhalende modus te implementeren, aangezien die modus onlosmakelijk verbonden is met de Frostbite Engine. De Switch-versie van de game draait daarenten op een eigen engine.

Afgezien daarvan krijgt de Switch-versie wel alle modi zoals FIFA Ultimate Team (FUT), Squad Building Challenges en Online en Offline Seasons.

Daarnaast bevat de Switch-versie ook een unieke modus genaamd Local Seasons en is er een extra controleschema voorzien om de game met de Joy-cons te spelen.

Tot slot meldt de ontwikkelaar dat de game een 1080p-resolutie heeft wanneer de Switch in de dock zit, en een 720p-resolutie in handheld modus.

Eerder onhulde Electronic Arts al FIFA 18: The Journey - Hunter Returns. Op de site lees je verder alle FIFA 18 info.