Wolfenstein 2: The New Colossus gelekt

De Duitse website van retailer Amazon heeft vroegtijdig het bestaan van Wolfenstein 2: The New Colossus alsook diens release gelekt. De game komt op 27 oktober uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Inmiddels is de pagina verwijderd. Over de mogelijke inhoud van de Wolfenstein 2: The New Colossus is niets bekend. De Bethesda E3 2017 persconferentie start op maandag 12 juni om 04:00 uur Nederlandse tijd.

Voor de aanvang van de Bethesda persconferentie tijdens de E3-beurs van 2016 ging al het gerucht dat de uitgever onder meer een nieuwe Wolfenstein ging aankondigen. Dat is niet gebeurd, maar Bethesda hintte tijdens de show wel naar Wolfenstein: The New Colossus.