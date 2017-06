EA deelt eerste details Battlefield 1: In the Name of the Tsar

Tijdens EA Play zijn de eerste details van de Battlefield 1 DLC In the Name of the Tsar gedeeld.

De uitbreiding brengt het grootste slagveld van de Eerste Wereldoorlog naar Battlefield 1. Er zijn zes nieuwe maps beschikbaar, alsook het Russische leger, Hussar cavalerie-eenheden en nieuwe voertuigen.

In the Name of the Tsar biedt ook nieuwe specialisaties om je gameplay verder te personaliseren, alsook verbeteringen in het progressiesysteem en nieuwe Operations.

In the name of the Tsar komt in september uit op pc, PlayStation 4 en Xbox One.