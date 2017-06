Tijdens de EA Play persconferentie zijn de eerste gameplaybeelden van Star Wars: Battlefront 2 getoond.

De missie Assault on Theed is getoond, waarin het Seperatistenleger tegen het Kloonleger vecht. Ook krijgen we te zien hoe heroes als Darth Maul, Rey en Boba Fett invloed hebben op het gevecht, alsook dogfights boven de straten van Theed.