Ontwikkelaar Roll7 kondigt Laser League aan. De game is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Laser League is een futuristische sportgame waarin teams van tot vier spelers het tegen elkaar opnemen. In een eerste trailer voor de titel zijn korte stukjes gameplay te zien.

Roll7 maakt in het verleden onder andere skateboardgame OlliOlli. De ontwikkelaar heeft in 2015 tevens OlliOlli 2: Welcome to Olliwood gelanceerd.