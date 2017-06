Valve heeft de eerste akte van de single player campaign van Dota 2 gelanceerd.

De campaign heet Siltbreaker en bestaat uit drie delen. De modus is tot vier spelers te spelen en geeft unieke items aan degene die tot het einde komen. In de modus vechten de spelers als de Conclave of the Brine tegen de Dark Reef.

Siltbreaker is nu beschikbaar voor Battle Pass-houders. Elke spelsessie geeft je een kans op Artifacts, krachtige voorwerpen die tijdens het Battle Pass-seizoen te gebruiken zijn.