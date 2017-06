Axiom Verge komt naar de Nintendo Switch

Axiom Verge komt in een nieuwe fysieke Multiverse Edition naar de Nintendo Switch. De fysieke heruitgave komt ook naar de PlayStation 4, PlayStation Vita en de Wii U.

De Axiom Verge Multiverse Edition bevat naast de game op disc of cartridge ook een boekje met art en commentaar van ontwikkelaar Tom Happ. Verder is er een poster met aan de ene kant een kaart van de wereld en aan de andere kant een lijst met voorwerpen uit de game.

Daarnaast is er een documentaire over de ontwikkeling van de game toegevoegd. Tom Happ heeft vijf jaar lang alleen aan de game gewerkt. De documentaire is gemaakt door 2 Player Productions, die eerder ook de Double Fine Adventure regisseerde.

De Switch-versie kost 39,99 euro. Op de andere platformen kost de game 29,99 euro. Ter compensatie voor de hogere prijs door de cartridge krijgt alleen de Switch-versie een exclusieve cd met de soundtrack van de game. Je moet dan wel vooraf reserveren.

Er is nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt, maar de game komt in augustus uit. In de Axiom Verge review van Randolf lees je meer over de game.