FIFA 18 - Release, gameplay, FUT en alles wat we weten

Je kunt er inmiddels de klok op gelijkzetten: elk najaar komt er een nieuwe FIFA-game. Zeker nu er geen EK of WK is om je deze zomer zoet te houden, is de drang om de digitale kiksen aan te trekken groot. FIFA 18 pronkt met niemand minder dan Cristiano Ronaldo op de cover. Hoewel er momenteel nog niet veel informatie over EA Sports' voetbalgame bekend is, zetten we wel alles wat we weten op een rijtje voor je.

FIFA 18 Releasedatum EA Sports heeft tijdens de FIFA 18 onthulling direct de lanceringsdatum bekendgemaakt. De FIFA 18 release is op 29 september 2017. De voetbalgame komt op de pc, PlayStation 3, PlayStation 4, Switch, Xbox 360 en Xbox One uit. Kun je niet wachten en wil je al eerder aan de slag? Bij een pre-order van de Ronaldo Edition of Icon Edition krijg je Early Access, waarmee je drie dagen voor de release al kunt spelen. Met een EA Access- of Origin Access-abonnement maak je aanspraak op Play First en kun je al vanaf 21 september 2017 tien uur de game spelen.

FIFA 18 gameplay De grootste gameplayverandering van FIFA 17 was dat de Ignite Engine door de Frostbite Engine vervangen is. Daarnaast had EA Sports onder meer de dode spelmomenten, physics en AI onder handen genomen. Welke opmerkelijke veranderingen EA Sports in FIFA 18 heeft doorgevoerd, wordt mogelijk tijdens Electronic Arts' E3 2017 persconferentie onthuld. Als tipje van de sluier vermeldt EA Sports alvast dat het via motion capturing data van Cristiano Ronaldo heeft verzameld en die op het gebied van vloeibaarheid, responsiviteit en explosiviteit in de gameplay heeft toegepast. "'s Werelds beste speler heeft ons geholpen de grootste vooruitgang ooit te boeken", aldus senior producer Aaron McHardy. "Zijn passie, energie en wereldwijde fanbase maken hem de perfecte ambassadeur van FIFA 18." 10 cultgames die niemand kocht Parels voor de zwijnen.

FIFA 18 Ultimate Team (FUT) EA Sports heeft FUT Icons geďntroduceerd. Daarin komen op de pc, PlayStation 4 en Xbox One alleen 'the best of the best' onder de voetballers aan bod. Het lijkt erop dat FUT Icons daarmee de Xbox One-exclusieve FUT Legends vervangt. De Braziliaanse voetballer Ronaldo Luis Nazário de Lima (kortweg Ronaldo) is tot nu toe de enige icoon die aangekondigd is. Il Fenomeno speelde in het verleden voor onder meer clubs als PSV, FC Barcelona en Real Madrid.