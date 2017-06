CD Projekt RED gechanteerd over gestolen Cyberpunk 2077 bestanden

CD Projekt RED laat op Twitter weten gechanteerd te worden over gestolen Cyberpunk 2077 bestanden. De dieven dreigen de bestanden online te zetten als de studio geen geld betaalt.

De studio gaat echter niet op het dreigement in en heeft inmiddels de autoriteiten ingeschakeld. Verder maakt CD Projekt RED bekend dat de bestanden niet representatief voor de huidige staat van Cyberpunk 2077 zijn.

Ondanks dat Cyberpunk 2077 reeds in 2012 is aangekondigd, is de ontwikkeling van game pas na het afronden van The Witcher 3: Wild Hunt gestart. De studio liet vorig jaar weten dat Cyberpunk 2077 een groter team dan The Witcher 3 heeft.