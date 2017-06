Ontwikkelaar Ninja Theory maakt de Hellblade: Senua's Sacrifice release bekend. De game lanceert op 8 augustus op de pc en de PlayStation 4.

Eind vorig jaar is Hellblade: Senua's Sacrifice uitgesteld. Ninja Theory werkte in 2016 namelijk aan meerdere ander projecten. Het twintig man tellende team achter Hellblade kreeg daardoor te weinig tijd om aan de nieuwe game te werken.

"Voor ons is dit een experimentele game. We werken er met een klein team aan en verkopen het goedkoper dan normaal. Door de game alleen digitaal aan te bieden, kunnen we de kosten drukken," aldus Ninja Theory-topman Dominic Matthews.

De setting van Hellblade: Senua's Sacrifice is op de Noorse mythologie gebaseerd. Je speelt als de Keltische krijger Senua die de ziel van haar overleden geliefde uit de hel probeert te redden.