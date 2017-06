We geven drie blu-rays van de Assassin's Creed film weg!

Eurogamer Benelux is een vaandeldrager van de technologische vooruitgang, maar ook wij mijmeren nog wel eens tijden waarin je zorgeloos over daken kon rennen. Daarom geven we in samenwerking met Ubisoft drie blu-rays van de Assassin's Creed film weg.

Omdat we zo hechten aan onze historie en tradities, hebben we ook dit keer besloten om onze prijzen niet zomaar weg te geven. Om kans te maken op een van de drie blu-rays, dien je je eerst te abonneren op het immer relevante Eurogamer Benelux YouTube-kanaal.

Vervolgens laat je bij onderstaande video een bericht achter waarin je de volgende vraag beantwoordt: 'wat is je favoriete Assassin's Creed game?'

De winnaars van de Assassin's Creed film worden willekeurig gekozen uit onze YouTube-abonnees en hun comments onder het YouTube-filmpje. Veel succes!

De Assassin's Creed film draaide begin dit jaar in de bioscoop. Samuel zijn Assassin's Creed film review lees je hier nog eens. Er is ook informatie over de nieuwste Assassin's Creed game opgedoken. In ons overzicht met Assassin's Creed: Origins info lees je meer.