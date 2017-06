E3 2017 - Sony's persconferentie wordt software showcase

Sony topman Shawn Layden laat weten dat de E3 persconferentie van Sony hoofdzakelijk een software showcase wordt.

Layden geeft aan dat met name Japanse ontwikkelaars zich inzetten voor de console. 'Ik denk dat een hoop Japanse ontwikkelaars achter mobiele games hebben gejaagd, maar ze komen groots terug naar de console. Sterker nog, we hebben grote aankondigingen tijdens E3.'

'Het publiek hoeft maar ongeveer 90 seconden in totaal met me opgescheept te zitten', grapt de CEO. 'Voor de rest is het allemaal aan de games.'

De Sony E3 persconferentie start op dinsdag 13 juni om 03:00 uur.