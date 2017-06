Project Scorpio dev kit getoond door Microsoft

In een Youtube-filmpje laat Microsoft de Project Scorpio Xbox Development Kit zien.

In het filmpje wordt getoond dat de Scorpio dev kit gebouwd is na feedback van softwareontwikkelaars. Daarom is de dev kit sterker dan Project Scorpio zelf, met vier extra kernen in de processor, 12 gigabyte extra geheugen en een SSD harde schijf van 1 terabyte.

Voorop de Development Kit zit een display, waarmee de ontwikkelaars vlug bepaalde functies kunnen uitvoeren. Dankzij een extra snelle 'transfer device' kunnen ontwikkelaars veel sneller hun pc code overzetten naar de console.

Microsoft hoopt dat ontwikkelaars vele malen effectiever kunnen werken met deze Development Kit. Microsoft onthult Project Scorpio tijdens E3 2017.