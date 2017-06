Pokken Tournament DX aangekondigd voor de Nintendo Switch

Nintendo kondigt in een speciale Pokémon Direct Pokken Tournament DX aan. De game komt op 22 september uit voor de Nintendo Switch.

Pokken tournament DX is een port van Pokken Tournament voor de Wii U. De game introduceert onder andere Decidueye, Croagunk Scizor en Empoleon als nieuwe speelbare personages. Bruce zijn Pokken Tournament review lees je hier nog eens.

Er is meer Pokémon-gerelateerd nieuws. Zo heeft Nintendo ook Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon aangekondigd. De games komen eind dit jaar uit voor de Nintendo 3DS. Het is nog onduidelijk of de games ook naar de Nintendo Switch komen.