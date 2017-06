Overwatch Horizon Lunar Colony map onthuld

Ontwikkelaar Blizzard onthult de Horizon Lunar Colony map voor Overwatch. De map wordt 'binnenkort' aan de game toegevoegd.

Horizon Lunar Colony is een Assault map waarop het aanvallende team twee capture points moet zien te vroveren. De map is de voormalige thuisbasis van Overwatch-personage Winston. De maankolonie is nu echter verlaten.

Blizzard onthulde vorig week het Overwatch Anniversary Event ter ere van het eenjarig jubileum van de game. Het evenement duurt van 23 mei tot en met 12 juni.