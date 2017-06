5 opvallende gamereleases juni

De maand juni is aangebroken. Dat betekent dat de komende weken naast - hopelijk - mooi weer geheel in het teken van de E3 2017 staan. In de gamereleases van mei kon je onder meer met Prey en Injustice 2 aan de bak. Benieuwd welke games de komende maand voor je in petto heeft? De meest opvallende releases lees je hieronder.

Tekken 7 Datum: 2 juni 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One De Tekken-serie gaat al ruim twee decennia mee. In Japan wordt al een poosje flink gevochten, maar nu komt het zevende deel eindelijk ook naar de Lage Landen. Dit keer is de fighter niet meer exclusief voor de PlayStation-platformen, want ook op de pc en Xbox One kun je dit keer een pak slaag uitdelen... of ontvangen. Wil je meer weten? Lees dan hier alle Tekken 7 informatie.

WipEout Omega Collection Datum: 6 juni 2017

Platform(s): PlayStation 4 De Omega Collection bestaat uit opgepoetste versies van WipEout HD, WipEout HD Fury en WipEout 2048. De bundel bevat in totaal 26 circuits en 46 voertuigen, maar ook opzwepende muziek die een aanslag op je adrenalinepeil pleegt, ontbreekt niet. Zo galmen onder meer de beats van Noisia, The Chemical Brothers en The Prodigy uit je boxen.

Dirt 4 Datum: 9 juni 2017

Platform(s): pc, PlayStation 4, Xbox One Codemasters sleutelt al flink wat jaren aan de Dirt-serie. In Dirt 4 gaat de ontwikkelaar op zoek naar de ideale balans tussen enerzijds de bruutheid van spin-off Dirt Rally en anderzijds de toegankelijkheid van de oude Colin McRae Rally-games. Geen gemakkelijke taak, aangezien zowel casual als hardcore racers hoge verwachtingen hebben.

Arms Datum: 16 juni 2017

Platform(s): Switch Arms is een third-person boksgame waarin je met uittrekbare armen met elkaar op de vuist gaat. Motion controls zijn de spil waarrond de game draait en je speelt dan ook met in elke hand een Joy-Con. Nog niet helemaal overtuigd? Dan kun je eerst zelf met de Arms open beta aan de slag.

Ook niet te vergeten… Dead by Daylight

20 juni 2017 - PlayStation 4, Xbox One Final Fantasy 14 - Bloodstorm DLC

20 juni 2017 - pc, PlayStation 4 Ever Oasis

23 juni 2017 - 3DS Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

30 juni 2017 - PlayStation 4