Sony stopt productie PlayStation 3 in Japan

Sony laat via de officiële Japanse PlayStation-website weten dat de productie van de PlayStation 3 in Japan is gestopt. De verwachting is dat de console binnenkort ook niet meer in het Westen wordt gemaakt.

De PlayStation 3 kwam in november 2006 in Noord Amerika en Japan uit. De rest van de wereld volgde in maart 2007. Sindsdien heeft Sony ruim 80 miljoen PlayStation 3-consoles verkocht.

Eerder onthulde Sony nog de verkoopresultaten van de PlayStation 4. Volgens het bedrijf is de opvolger van de PlayStation 3 binnen een periode van vier jaar meer dan 50 miljoen keer verkocht.