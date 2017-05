Telltale maakt de releasedatum van Guardians of the Galaxy: Episode 2 - Under Pressure bekend. De tweede aflevering komt op 6 juni uit voor de pc, PlayStation 4, Xbox One, iOS en Android.

Under Pressure richt zich op het verleden van Rocket Raccoon. Daarnaast verdiepen de Guardians zich in een mysterieus artifact terwijl ze op de hielen worden gezeten door de vijand.

De eerste Guardians of the Galaxy episode is sinds vorige maand beschikbaar. Er volgen nog drie episodes.