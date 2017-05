Star Trek Bridge Crew review

In het echte leven mag de ruimte wel de final frontier zijn, maar in de wereld van games is dat virtual reality. In deze nieuwe realiteit is alles mogelijk is en dromen die ooit onbereikbaar waren, komen nu in de handen van ontwikkelaars terecht. Een van die dromen leeft bij CBS, de licentiehouders van het Star Trek-universum. Door de komst van VR is de kans er eindelijk om de sociale dynamiek in een brug van een sterrenschip te simuleren. Ontwikkelaar Red Storm haakt hierop in met Star Trek Bridge Crew, waarin jij en je vrienden de U.S.S. Aegis aanvoeren. De droom is verwezenlijkt, maar is alleen op z'n best als alle planeten op één lijn komen.

Virtual reality is een perfect medium om de brug van een sterrenschip tot leven te brengen. Hoewel soortgelijke games zoals Artemis en Spaceteam het concept al eerder uitwerkten, zorgt de immersie van VR voor een extra laag betrokkenheid. Je zit letterlijk achter je besturingspaneel terwijl de sfeervolle bliepjes over de brug klinken. Achterin zijn twee technici met een analyse van de systemen bezig, terwijl de oneindigheid van de ruimte voor je uitstrekt. Je kijkt de bemanning aan terwijl je tactieken doorgeeft, om vervolgens met een bulderende "Engage!" de U.S.S. Aegis stoutmoedig te laten gaan waar nog nooit iemand is geweest. Er is simpelweg niets aan te merken op de immersie van Star Trek Bridge Crew.

Op de brug van de Aegis is er plaats voor vier kernrollen. De Engineer is verantwoordelijk voor het verzorgen van de energietoevoer tot alle functies van het schip en voor eventuele reparaties. De Tactical heeft de taak om voorwerpen in de ruimte te scannen en vijanden aan te vallen. De Helmsman bestuurt het schip en de Captain heeft zicht op de doelen die behaald moeten worden. Alle rollen worden goed benut en moeten constant samenwerken. Dat versterkt de communicatie tussen spelers en houdt iedereen bij de les. Met vier spelers is deze set-up op z'n best: dan is de game volledig immersief en immens belonend wanneer je samen een moeilijke missie succesvol afrondt. De game ondersteunt bovendien cross-platform, waardoor PlayStation 4-spelers ook met Oculus Rift- en HTC Vive-eigenaren kunnen spelen.

De U.S.S. Enterprise NCC-1701 Voor een extra uitdaging kun je de Ongoing Missions spelen met de Enterprise van de originele serie. De retrofuturistische uitstraling heeft ook een impact op de gameplay, aangezien die de besturing van het schip volledig verandert.

Je kunt de game ook alleen spelen, en in dat geval neem je altijd de rol van Captain op je. De andere rollen worden door de AI bekleed. Je geeft bevelen door naar een teamgenoot te kijken en een actie uit een menu te selecteren. De AI doet over het algemeen prima zijn werk, maar denkt wel rechtlijnig waardoor hij niet altijd jouw visie voor ogen heeft. Op zulke momenten kun je een post innemen en het heft in eigen handen nemen. De game verliest daardoor zijn speelbaarheid niet en ook daar valt plezier uit te halen. Het maakt de game echter een stuk hectischer, waardoor je in moeilijkere missies snel het loodje legt. De brug is maar zo goed als zijn bemanning, en in je eentje ben je vaak niet snel genoeg om optimaal te handelen. Het gebrek aan directe communicatie tussen jou en je teamgenoten maakt de singleplayer een eenzame aangelegenheid.

De game is het best speelbaar met bewegingsgevoelige controllers. Doordat de panelen van de Aegis aanraakgevoelig zijn, is de besturing van het schip onmiddellijk intuďtief. Bovendien zijn er uitgebreide tutorials beschikbaar en kun je een overlay oproepen die je toont waarvoor alle knoppen dienen. Je kunt ook een reguliere gamepad gebruiken, maar die is minder optimaal. Met de sticks bestuur je de armen van je personage en gebruik je de triggers om op het paneel te tikken. Hierdoor voelt het eerder alsof je constant door menu's navigeert. De besturing is echter wel goed aan de controller aangepast en uiteindelijk is het een adequate manier om je taken uit te voeren. Het tast alleen je bewegingsvrijheid aan, zeker als je je vrienden wilde handgebaren ziet maken.

Er zijn vijf verhaalmissies in de campagne van Star Trek Bridge Crew, die steeds uitdagender worden. Hoewel er optionele doelen te behalen zijn, heb je weinig reden om daar een tweede maal in te duiken. Je hebt ook de mogelijkheid om 'Ongoing Missions' te spelen, die willekeurig gegenereerd worden. Die zijn opgedeeld in verdedigings-, reddings-, delvings- en onderzoeksmissies. Welke missie je ook speelt, het wordt gepresenteerd als een actievolle aflevering van de tv-series en er zijn altijd voldoende Klingons om uit de lucht te knallen. De diplomatieke, vredelievende aanpak gaat zo echter wel verloren en daarmee ook een groot onderdeel van het Star Trek-gevoel. Elke missie is ongeveer vijftien tot twintig minuten lang, en maakt weliswaar uitstekend gebruik van die tijd. Zowel de campaign als de Ongoing Missions zijn uitdagend, actievol en ideaal om voor korte of lange sessies te spelen.

Star Trek Bridge Crew is de ideale verwezenlijking van het leven op de brug van een sterrenschip. Hoewel de game op alle manieren goed speelbaar is, werkt hij op z'n best als je met vier spelers samenwerkt en gebruikmaakt van bewegingsgevoelige controllers. De game mist het diplomatieke aspect van de Star Trek-shows, maar is dankzij goed gerealiseerde actie en compacte missies uitstekend om even snel te spelen. Hoewel je de game alleen kunt spelen, gaat daarmee de kracht van het sociale samenspel verloren en dus precies datgene wat de game uniek maakt. Hoe dan ook biedt Star Trek Bridge Crew uitstekende immersie, intuďtieve besturing en een unieke ervaring waarin je volledig kunt opgaan. Beam me up, Scotty!

Star Trek Bridge Crew is vanaf 30 mei beschikbaar voor de PlayStation VR, HTC Vive en Oculus Rift.