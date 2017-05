Destiny 2 - Release, gameplay, trailer en alles wat we weten

De eerste Destiny-game heeft met zijn interessante gunplay, wereld en RPG-elementen een goede basis neergelegd. De game schiet echter op het vlak van verhaal, missies, social features en vooral afwisseling tekort. De uitbreidingen maken al veel goed, maar het is vooral Destiny 2 waarmee Bungie zich hoopt te herpakken. De ontwikkelaar zet dan ook flink de schop erin. Hier lees je alvast alles wat we over de shooter weten.

Releasedatum De Destiny 2 release is 8 september 2017. De game is dan verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en Xbox One. De pc-versie van Destiny 2 volgt later en heeft nog geen releasedatum.

Verhaal en setting In Destiny 2 wordt de laatste stad op Aarde door de Cabal aangevallen. Onder leiding van Primus Ghaul slaagt de Red Legion erin om de Traveller gevangen te nemen en de basis van de Guardians te vernietigen. Het is aan jou om de Vanguard te herenigen en terug te slaan. Daarin word je bijgestaan door de personages Cayde-6 (ingesproken door Nathan Fillion), Ikora Rey en Commander Zavala. Volgens ontwikkelaar Bungie bevat het verhaal meer cutscenes en NPC's dan in de eerste Destiny het geval was. Destiny 2 heeft geen Grimoire Cards meer om de verhaallijn uit te diepen. Je hoeft dus niet langer zelf op internet de kaarten te lezen om zo meer over de wereld te leren. Nu wordt alles in-game verteld middels de campaign, missies, personages en scanbare objecten. Inmiddels zijn ook de Destiny 2 werelden onthuld, met vier nieuwe locaties. Je start op Aarde in de European Dead Zone. De Vanguard heeft hier een nieuwe uitvalsbasis opgezet die gelijk als centrale hub fungeert. Commander Zavala bevindt zich op Titan, de maan van Saturnus. Nessus is een machine wereld van de Vex waar je Cayde-6 vindt. Tot slot is er nog Io, de zwavelrijke maan van Jupiter en heilige plaats voor Warlocks zoals Ikora Rey.

De invasie zorgt ervoor dat alle krachten, wapens en uitrusting van de Guardians verloren gaan, waardoor iedereen met een schone lei begint. Je hoeft het eerste deel dus niet gespeeld te hebben voordat je aan Destiny 2 begint. De Hunter-, Warlock- en Titan-klassen keren alle drie terug. Het is nog onbekend of alle bestaande subklassen ook terugkeren, maar er zijn reeds drie nieuwe aangekondigd: Arcstriker voor de Hunter, Dawnblade voor de Warlock en Sentinel voor de Titan. Arcstriker richt zich op mobiliteit en heeft als Super een krachtige staf die bliksem afschiet. Met Dawnblade kun je in de lucht vechten en een allesvernietigend zwaard inzetten. De Sentinel is voor defensieve spelers, waarbij je met je schild kunt gooien om zo schade te doen. Je wapens worden anders ingedeeld. Er is geen Primary, Secondary en Heavy classificatie meer. Je beschikt nu over Kinetic, Energy en Power wapens. Een bewuste beslissing die je meer vrijheid moet geven in het samenstellen van je loadouts. De statistieken van je uitrusting zijn ook aangepast. Strength, Intellect en Discipline maken plaats voor Armour, Recovery en Agility. Exotics keren terug en lijken niet te zijn veranderd. Je kunt dus nog steeds exotische wapens en uitrusting verdienen. Inmiddels zijn de Sunshot, Sweet Business en Riskrunner als nieuwe Exotics wapens onthuld en later zullen er nog meer volgen. De nieuwe locaties in Destiny 2 zijn niet alleen een stuk groter in opzet, maar hebben ook meer inhoud. Story Mission, Patrols, Strikes, Nightfalls en Raids keren terug. Daarnaast zijn er ook weer willekeurige gebeurtenissen waaraan iedereen kan deelnemen. Nieuw zijn de Adventures, speciale zijmissies met unieke elementen en Lost Sectors, geheime locaties waar krachtige voorwerpen te vinden zijn. Je beschikt nu ook over een map van de omgeving, waar alles netjes op staat gemarkeerd zodat je niets meer hoeft te missen. De grootste verbetering is echter dat je niet langer in een baan om de planeet hoeft te gaan om naar nieuwe locaties te reizen.

Social features Voor een shared-world shooter is de eerste Destiny-game vrij beperkt met zijn social features. Hoewel je voor Strikes en Raids moet samenwerken, valt het niet mee om groepen te vormen en alles te coördineren. Ook is het voor solo-spelers erg moeilijk om aan een Raid mee te kunnen doen waardoor veel spelers nooit end game content zien. Er zijn door fans zelfs websites opgezet om spelers hierbij te helpen. Ontwikkelaar Bungie lijkt te begrijpen dat dit simpelweg beter kan, met als gevolg dat Destiny 2 social features heeft. De grootste blikvanger is de Clan-ondersteuning. Clans verzamelen beloningen voor iedereen die bij de groep hoort, waardoor spelers die minder vaak spelen ook profijt hebben. Daarnaast zijn er in Destiny 2 nu zogenoemde Guided Games. Wanneer je als Clan een Raid gaat doen, kun je je sessie openstellen voor solo-spelers die opzoek zijn naar een team. Niet alleen brengt dat mensen bij elkaar, maar op deze manier hoeft ook niemand content te missen. Het is ook ideaal als je een speler tekort komt doordat iemand bijvoorbeeld op het laatste moment uitvalt.

Crucible De PvP-modus Crucible is ook op de schop gegaan. Alle modi keren terug, maar zijn aangepast naar 4vs4. Je HUD is van nieuwe elementen voorzien die je belangrijke informatie geven over je tegenstanders. Zo zie je bijvoorbeeld wanneer ze Power Ammo hebben opgepakt of wanneer hun Super klaar is voor gebruik. Er is tevens een nieuwe modus genaamd Countdown aangekondigd. Daarin moet een team zich verdedigen, terwijl het andere team aanvalt. De nieuwe map Inverted Spire is specifiek voor de Countdown-modus gemaakt.

Bčta Tot dusver is er alleen bekendgemaakt dat Destiny 2 aankomende zomer een gesloten bčta krijgt. Iedereen die de game vooraf besteld, krijgt daar een code voor. De precieze startdatum van de testfase is nog niet onthuld.

Wie bij Amerikaanse winkelketen GameStop een pre-order plaatst, krijgt een beeldje van het personage Cayde-6. Het is nog onduidelijk of er andere pre-order bonussen in omloop zijn. Destiny 2 heeft zowel een standaard fysieke als digitale uitvoering, waarbij je alleen de game zelf krijgt. Daarnaast zijn er nog drie speciale edities beschikbaar.

Er zijn twee uitbreidingen voor de game onthuld. Op het artwork van de expansion pass heeft iedere uitbreiding zijn eigen symbool. Die symbolen lijken te hinten naar de terugkeer van de personages Osiris en Rasputin. De Warlock Osiris is een kluizenaar die op Mercury woont. In de Destiny-lore is er veel over hem geschreven, maar hij is zelf nog niet in de game te zien geweest. De kunstmatige intelligentie Rasputin was lang geleden gemaakt om de mensheid te beschermen. In Destiny bevindt Rasputin zich in de Cosmodrome en speelt hij in meerdere missies een rol. Zij die goed op de hoogte zijn, weten dat Rasputin inmiddels niet meer de oude is. PlayStation 4-eigenaren hebben al dan niet tijdelijk exclusief toegang tot specifieke Destiny 2 content. Het is nog onduidelijk wat die content precies inhoudt. Destijds bestond de exclusieve content van Destiny uit maps, missies, schepen, wapens en bepantsering. Naar verwachting zal dat nu ongeveer hetzelfde zijn.