Assassin's Creed: Origins - Release, gameplay, trailer en alles wat we weten

Een tussenjaar is niet echt een term dat bij Ubisoft bekend is. Sinds het uitkomen van Assassin's Creed in 2007 telt de hoofdserie maar liefst negen games. Het besluit om in 2016 geen nieuwe Assassin's Creed uit te brengen kwam voor velen dan ook als een verrassing. Nu de E3 2017 dichterbij komt, begint de geruchtenmolen op gang te komen en lijkt het erop dat Ubisoft Assassin's Creed: Origins gaat onthullen. Reboot, of een nieuw deel? Hier lees je alles wat we tot nu toe weten.

Releasedatum Aangezien Assassin's Creed: Origins nog niet officieel is onthuld, is er nog geen releasedatum bekend. Het is wel waarschijnlijk dat de game in het vierde kwartaal van 2017 voor pc, PlayStation 4 en Xbox One in de winkels ligt.

Verhaal en setting Nu populair Release Far Cry 5 bekend Als ook een hoop info over de gameplay. 0

GTA Online: Gunrunning update introduceert bunkers Coming soon! 0

Xbox Game Pass - Prijs, alle games, hoe het werkt Onbeperkt toegang tot honderden Xbox-games. 0 Het is nog niet helemaal duidelijk in welke setting de nieuwe Assassin's Creed-game zich gaat afspelen, maar in de wandelgangen wordt er gesproken over het oude Egypte. Dat Ubisoft mogelijk voor deze setting kiest, komt overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Twee jaar geleden doken er namelijk al geruchten op dat de Assassin's Creed-reeks de Nijl gaat verkennen. Destijds plaatste concept artist Evan Liu een afbeelding op het internet, waarin een Assassijn een aantal Egyptische mannen van kant maakt. Een jaar later is hij in dienst bij Ubisoft. De onderstaande afbeelding met het Assassins Creed: Origins logo behoort mogelijk tot zijn werk. Liu zegt zelf dat het om fanart gaat, maar nieuwe geruchten 'bevestigen' de naam en de setting. Sinds kort circuleert er eveneens een screenshot online, waarin te zien is hoe een man op zijn boot vaart. Hij heeft een schild en een pijl en boog bij zich. Daarnaast is het missiedoel zichtbaar en is er een waypoint te zien. De gehele omgeving en esthetiek ogen Egyptisch waardoor het steeds realistischer wordt dat Ubisoft voor het oude Egypte heeft gekozen. Meerdere bronnen hebben de authenticiteit van de screenshot aan Eurogamer.net bevestigd. Of Ubisoft met Assassin's Creed: Origins terug gaat naar het heden, is nog onduidelijk. Daarnaast zijn er nog geruchten dat Egypte niet de enige locatie in de game is en dat je door middel van 'rifts' naar andere gebieden gaat. Er wordt verwacht dat de uitgever tijdens zijn persconferentie bij de E3 2017 meer details vrijgeeft.

Gameplay 10 cultgames die niemand kocht Parels voor de zwijnen. De Assassin's Creed-reeks staat bekend om zijn parkour-gerelateerde gameplay, waarin je daken beklimt en acrobatische sprongen naar aangrenzende gebouwen maakt. Dat doe je om ongezien door de omgeving te bewegen, zodat je gemakkelijker je doel kunt behalen. De vele uitdagingen bestaan uit het stelen van voorwerpen, het achtervolgen van personen met intel of het ombrengen van belangrijke historische figuren. Als je in de clinch met stadswachters of vijandelijke bendes ligt, bestaat de mogelijkheid om dit op twee manieren op te lossen, namelijk fight or flight. Gevechten worden meestal afgerond met een breed scala aan wapens, zoals de iconische Assassin's Blade, zwaarden, dolken, en andere gadgets waar huurmoordenaars een moord voor doen. Soms is het verstandiger om een gevecht uit de weg te gaan en te vluchten. Een grote menigte, hooibergen, stampvolle karren en andere vindingrijke schuilplaatsen gaan je hierbij helpen. De kans bestaat dat je in Origins net zoals bij voorganger Assassin's Creed: Syndicate meerdere vaardigheden kunt vrijspelen, zodat je nog leniger en dodelijker wordt. Ook extra wapens en gadgets zijn waarschijnlijk vrij te spelen, zodra je meerdere missies voltooid. Op de gelekte screenshot is eveneens te zien hoe de hoofdpersoon met een boot vaart. De Assassin's Creed-reeks is niet onbekend met gameplay op het water. In het vierde deel met de subtitel Black Flag kruip je namelijk in de huid van piraat Edward Kenway, waardoor je met meerdere schepen de zee trotseert. Of je in Assassin's Creed: Origins eveneens uitgebreid met boten gaat varen, is op dit moment nog onduidelijk.