Release Xbox Game Pass abonnementsdienst bekend

Microsoft maakt bekend dat de abonnementsdienst Xbox Game Pass op 1 juni aanstaande lanceert. Voor een vast bedrag per maand krijg je daarmee toegang tot meer dan honderd games. Als je Xbox Live Gold-lid bent, kun je jezelf nu al aanmelden om er gelijk mee aan de slag te gaan.

De dienst is 14 dagen gratis uit te proberen, daarna kost het 9,99 euro per maand. Xbox Game Pass wordt wel vergeleken met PlayStation Now en Netflix, maar er is een belangrijk verschil. Het betreft namelijk geen streamingdienst, de games worden gedownload en zijn ook offline speelbaar. Daar zit wel een limiet aan van 30 dagen.

Xbox Game Pass biedt zowel titels voor de Xbox One als voor de Xbox 360 aan. Onder andere Halo 5: Guardians, NBA 2K16, Payday 2, de Gears of War-games (behalve Gears of War 4), de BioShock-trilogie en Mad Max maken deel uit van het aanbod, dat volgens Microsoft in de toekomst blijft groeien.

Kortgeleden zijn de gratis Xbox Live Gold-games voor juni bekendgemaakt. De E3-conferentie van Microsoft staat daarnaast volgende maand in het teken van project Scorpio.