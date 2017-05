IO Interactive ontslaat deel werknemers

Hitman-ontwikkelaar IO Interactive laat in een statement weten dat de studio heeft besloten om een deel van zijn werknemers te ontslaan.

"We hebben onze studio op een aantal punten moeten wijzigen, zodat we in staat zijn om beter voorbereid te zijn op onze toekomstige avonturen. We vinden het erg jammer dat enkele talentvolle vrienden ons bedrijf moeten verlaten", aldus IO.

Enige tijd geleden raakte bekend dat uitgever Square Enix de Deense studio verkoopt. Het is op dit moment nog onduidelijk of er al een nieuwe eigenaar voor de ontwikkelaar is gevonden. Zowel IO als Square hebben nog niks over de situatie gemeld.

IO heeft eerder laten weten dat er nog twee seizoenen van de nieuwe Hitman-game in de maak zijn. Het is nu echter niet zeker of de game nog een vervolg krijgt. Square Enix is namelijk de eigenaar van de intellectuele rechten van de Hitman-reeks.

