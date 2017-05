Digital Extremes kondigt Keystone aan

Ontwikkelaar Digital Extremes kondigt free-to-play shooter Keystone aan. De game is in ontwikkeling voor de pc.

Volgens Digital Extremes is Keystone 'een competitieve first-person shooter die actie en deck-building combineert.' De stijl van de game is volgens de studio gebaseerd op sci-fi pulp films uit de jaren 70.

"Elke speler in Keystone beschikt over een uniek deck met verschillende kaarten. Deze kaarten geven je handige voordelen, fantastische superkrachten en gevaarlijke wapens. Een gebalanceerd deck is de sleutel tot het verslaan van je tegenstanders," aldus de studio.

Digital Extremes organiseert in de nabije toekomst een gesloten alfa voor Keystone. Je kunt je voor deze testfase inschrijven via de officiële Keystone-website.