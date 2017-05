Overwatch Anniversary Event voegt drie nieuwe maps toe

Het Anniversary Event voor Overwatch voegt drie nieuwe maps aan de game toe. Dat meldt ontwikkelaar Blizzard in een update.

Eerder maakte de studio al bekend dat Overwatch meer dan honderd nieuwe items krijgt ter ere van het eenjarige bestaan van de game.

De nieuwe maps zijn bedoeld voor kleinere spelmodi in de Arena Mode. Black Forest bevind zich naast het kasteel van Eichenwalde en ligt vol met met vernietigde Bastions.

Castillo is een oud Fort in Mexico met uitzicht op de Dorado map. Necropolis speelt zich af in Egypte en is de uitvalsbasis van het personage Ana.

Naast de nieuwe maps krijgt de game ook nieuwe Legendary skins voor verschillende personages. Ook komen er nieuwe emotes in de vorm van dansjes voor alles personages.

Het Overwatch Aniversary Event loopt van 23 mei tot en met 12 juni. Op de site lees je de Overwatch review nog eens.