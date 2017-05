The Walking Dead: Season 3 - Episode 5 release bekend

Ontwikkelaar Telltale heeft de releasedatum van The Walking Dead: Season 3 - Episode 5: From the Gallows onthuld. De episode lanceert op 30 mei.

Volgens Telltale-medewerker Scott Butterworth 'balanceert Richmond in Episode 5 op het randje van de afgrond.' Volgens de ontwikkelaar 'zijn jouw beslissingen bepalend voor het vertrouwen dat Javi heeft gewonnen bij de andere personages in de game.'

Telltale bracht de vorige episode van het derde seizoen van The Walking Dead eind april uit. De studio werkt op dit moment tevens aan een Guardians of the Galaxy-game.