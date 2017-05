Days Gone (PS4) - Release, gameplay, trailer en alles wat we weten

Tijdens de E3 2016 toont Sony voor het eerst de fonkelnieuwe 'zombiegame' Days Gone . Met een horde ge´nfecteerden achter je broek aan probeer je te overleven in een wereld vol geweld en gruwel. Hier lees je alle informatie die over de PlayStation 4-exclusieve game bekend is.

Het is tot nu toe onduidelijk wanneer de Days Gone release plaatsvindt. Wat wel vaststaat, is dat de game exclusief voor de PlayStation 4 uitkomt.

Verhaal en setting

In Days Gone kruip je in de huid van Deacon St. John. Je bent een voormalige premiejager die op zijn motor een zwervend bestaan leidt, en daarbij vooral probeert om in een postapocalyptische wereld te overleven. Twee jaar eerder is er namelijk een pandemie uitgebroken die wereldwijd mensen in zombieachtige wezens genaamd Freakers verandert. De meeste overlevenden verbergen zich sinds de uitbraak in veilige kampen, maar dat geldt niet voor een drifter als jij. Days Gone vertelt uiteindelijk het persoonlijke verhaal van Deacon.

Freakers zijn overigens geen zombies, maar ge´nfecteerde mensen die in primitieve woestelingen veranderen. Door het virus worden mensen sterker, sneller en behendiger, maar de keerzijde van de medaille is een onlosmakelijke honger naar vers mensenvlees. In de game zitten er verschillende soorten Freakers. Newts zijn ge´nfecteerde kinderen die vooral vanuit het niets toeslaan. Daarnaast word je ook door ge´nfecteerde volwassenen genaamd Nudes op de hielen gezeten, die vooral in grote groepen de omgeving onveilig maken.

De game speelt zich in het noordwesten van de Verenigde Staten af, in de staten Oregon en Washington om precies te zijn. In de eerste trailer is er vooral een bosrijk gebied met bergen op de achtergrond te zien, maar er zijn ook de nodige woestijnen en grotten om te verkennen. Of de game zich ook in steden zoals Portland of Seattle afspeelt, is nog onduidelijk. Wel staat in ieder geval vast dat je met de wind door je haar op je motor van plek naar plek trekt.