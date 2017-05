Ontwikkelaars Housemarque en Eugene Jarvis maken de Nex Machina releasedatum bekend. De game komt op 20 juni uit op de pc en PlayStation 4.

De top-down twin-stick shooter is eind vorig jaar voor de PlayStation 4 aangekondigd. Onlangs raakt bekend dat Nex Machina naar de pc komt.

Verder is er in een nieuwe trailer onthuld dat de game een lokale co-opmodus bevat. Nex Machina is daardoor offline samen met anderen te spelen.