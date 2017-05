Destiny 2 komt niet op 8 september uit voor de pc, samen met de consoleversies. Dat laat Bungie weten.

'We willen er zeker van zijn dat deze versie van de game voldoende tijd in de oven krijgt, zodat er een heerlijk brood uit komt' aldus Game Director Luke Smith. Hierdoor is er nog geen releasedatum voor de pc-versie vastgelegd.

Smith laat ook weten dat Bungie in de komende weken de releasedatum onthult. De eerste Destiny 2 gameplaybeelden zijn tijdens een livestream getoond.