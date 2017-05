Crytek kondigt Hunt: Showdown aan

Crytek maakt bekend dat Hunt: Horrors of the Gilded Age terugkeert als Hunt: Showdown. Daarnaast heeft het bedrijf een korte teaser van de game getoond.

In 2014 is Hunt: Horrors of the Gilded Age aangekondigd, een coöperatieve third-person shooter waarin maximum vier spelers monsters doden. Wegens aanhoudende financiële problemen bij Crytek, is er sindsdien niks meer over de game bekendgemaakt.

Inhoudelijk heeft het bedrijf nog niets over Hunt: Showdown bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk of de game nog steeds dezelfde opzet heeft. De teaser lijkt zich nu echter op twee spelers te richten.