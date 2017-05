Nintendo toont singleplayer in nieuwe Splatoon 2 trailer

Nintendo toont tijdens een nieuwe Nintendo Direct-uitzending voor het eerst de singleplayer-modus van Splatoon 2. Daarin is Squid Sister Callie verdwenen, en zoek je haar met de hulp van Marie. Beide zijn bekende personages uit het eerste deel.

Je neemt het in de levels op tegen de kwaadaardige Octarians, om aan het einde van ieder level een Zapfish te bevrijden. Ook grote eindbazen maken deel uit van de singleplayer. Je krijgt toegang tot dezelfde wapens als uit de multiplayer-modus, waaronder de nieuwe Splat Dualies. Met deze dubbele verfpistolen heb je een dodge roll ter beschikking.

Online keert de Turf War-modus terug, waarin je in teams probeert zoveel mogelijk van het slagveld in te kleuren. Nieuw is de Salmon Run, een co÷peratieve modus voor vier spelers waarin je het opneemt tegen golven aan vijanden. Doel is om daardoor Power Egs te verzamelen, die je vervolgens inlevert voor beloningen.

De releasedatum van Splatoon 2 is vastgesteld op 21 juli. De game lanceert dan wereldwijd exclusief voor de Nintendo Switch.