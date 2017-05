Life is Strange 2 bevestigd

Ontwikkelaar Dontnod Entertainment onthult dat een sequel op Life is Strange in de maak is. Tevens laat de ontwikkelaar weten dat de eerste game intussen meer dan drie miljoen keer verkocht is.

Het is nog niet geweten of het tweede deel een rechtstreeks vervolg op de eerste Life is Strange is, en of Max Caulfield opnieuw het hoofdpersonage is.

Een releasedatum is nog niet bekend. Wel meldt de ontwikkelaar dat het vervolg al in ontwikkeling is sinds de finale release van het eerste deel.

Naast deze game werkt Dontnod Entertainment ook aan Vampyr. Op de site lees je nog eens de Life is Strange review.