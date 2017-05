Hearthstone update laat je decks delen

Een nieuwe patch voor Hearthstone maakt het mogelijk om kaartdecks te importeren en exporteren. Daarnaast is het binnenkort ook mogelijk om quests te voltooien door tegen je vrienden te spelen.

Vorig jaar was er al een Friendly Feud evenement voor de game dat je samen met je vrienden kon spelen. Volgens Blizzard kwam hier veel positieve feedback op, waardoor nu is besloten om dit concept te introduceren voor alle quests in de game.

De optie om decks te delen maakt het mogelijk om de samenstelling van je deck te exporteren als een tekstfile. Spelers die alle benodigde kaarten bezitten, kunnen dit tekstfile nadien importeren om zelf met dat deck aan de slag te gaan.

Volgens Blizzard Entertainment lanceert de update binnen enkele weken. Eerder deze maand maakte de ontwikkelaar bekend dat Hearthstone 70 miljoen geregistreerde gebruikers heeft.