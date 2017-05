Far Cry 5 en The Crew 2 aangekondigd

Far Cry 5 en The Crew 2 zijn officieel aangekondigd door Ubisoft.

De aankondigingen kwamen er toen Ubisoft uit de doeken deed welke games het bedrijf de komende twaalf maanden gaat uitbrengen. Vňňr maart 2018 brengt de uitgever de volgende games uit:

Far Cry 5

The Crew 2

Een nieuwe Assassin's Creed

South Park: The Fractured But Whole

Are you ready for a hefty dose of new Far Cry adventures? https://t.co/RiR9MZvSR8 pic.twitter.com/dxcHCzAKEG — Ubisoft UK (@UbisoftUK) May 16, 2017

Vorige week regende het geruchten over Ubisoft games. Zo zou Far Cry 5 een Wild West setting krijgen. Ook is Assassin's Creed: Origins gelekt. In de boven- en onderstaande video's hoor je de analyse van Eurogamer Benelux.

Alle voorgangers van deze games werden gereviewed op Eurogamer Benelux. Hier lees je nog eens de Far Cry Primal review, The Crew review, de Assassin's Creed: Syndicate review en de South Park: The Stick of Truth review.