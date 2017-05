Sega revitaliseert oude games

Sega wil zijn oude reeksen nieuw leven inblazen. Dat laat de ontwikkelaar weten tijdens een presentatie voor investeerders.

De studio is van plan om zich meer te richten op 'big hits', en de promotie daarvan. Het doel is om minimaal 300 miljard yen (2,4 miljard euro) per jaar binnen te halen. Naast oude reeksen gaat Sega ook inzetten op bestaande en nieuwe IPs voor op consoles en de pc.

Voor digitale games is het plan dat ze een globaal bereik krijgen. Momenteel zijn games als Phantasy Star Online 2 alleen speelbaar in Japan. De verdienmodellen van deze games worden versterkt en er wordt ingezet op nieuwe titels voor de volgende generatie.

Dit plan is uitgestippeld tot 2020. Onlangs bracht Sega Bayonetta op de pc uit. Vanquish komt op 25 mei naar de pc.