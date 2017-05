Volgens een post op Reddit loopt de Steam Summer Sale dit jaar van 22 juni tot en met 5 juni.

De claim wordt bijgestaan door een schermafbeelding, die gemaakt is van de afgesloten Steamworks developers groep. Deze groep is exclusief toegankelijk voor ontwikkelaars van games. Een mod op Reddit waarschuwt dan ook dat de post in schending is van Valve's geheimhoudingsafspraken.

De Steam Summer Sale van vorig jaar liep van 23 juni tot en met 4 juli.